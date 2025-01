Cristiana Capotondi a Taranto con ‘’La vittoria è la balia dei vinti”

Una mamma di oggi mette al letto la sua bambina di 6 anni che le chiede, come storia della buonanotte, di raccontarle qualcosa di quando lei, la sua mamma, era bambina. La mamma pesca nella memoria e le viene in mente l’avventura della bisnonna Vittoria e di come il 25 Settembre 1943, giorno del bombardamento a Firenze, aveva aiutato due gemelli…

‘’La vittoria è la balia dei vinti” con Cristiana Capotondi arriva al Teatro Orfeo di Taranto venerdì 24 gennaio alle 21. In un racconto tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, la mamma rievoca la notte di Firenze sotto il fuoco “alleato” quando uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando sull’importante snodo ferrioviario di Campo di Marte, manca inesorabilmente l’obiettivo causando così la morte di centinaia di civili e pesanti devastazioni nelle zone adiacenti la ferrovia. Quella notte Nonna Vittoria è nascosta nel rifugio improvvisato nelle cantine di Palazzo Pitti, dove risiede in quanto moglie del sovrintendente ai Beni Culturali di Firenze. Quella notte Nonna Vittoria non si trova ad affrontare solo l’incubo della guerra: bisogna allattare i due gemelli della sua balia… che per lo shock aveva perso il latte.

Cristiana Capotondi protagoinista dello spettacolo scritto e diretto da Marco Bonini, con musiche di Jonis Bascir, tra gli appuntamenti in abbonamento del “Teatro Orfeo 110 anni di storia” per il cartellone 2024/2025.