Cral Arsenale, una storia tarantina: il convegno

I Circoli Ricreativi Assistenziali dei Lavoratori (i CRAL aziendali) dal dopoguerra fino ai primi anni di questo secolo, sono stati centri di aggregazione sociale, ricreativa, sportiva e fari di cultura a Taranto.



‘Vorrei solo ricordare, tra le tante, la manifestazione “Sportmusicaestate” che negli anni ’80 metteva insieme molti Dopolavoro cittadini: CRDD dell’Arsenale e della Difesa, Ferrovia, Comune, Amiu, Amat, Enel, Sip, Circolo Sottufficiali, per consentire ai lavoratori di godere gratuitamente di spettacoli canori e sportivi in città; o gli Internazionali femminili di tennis che si svolgevano al Circolo Italsider presso la masseria Vaccarella’.

Così Alfredo Cervellera – presidente dell’associazione ARCA Taranto e Arsenalotto storico – annuncia sul tema un interessante convegno sul CRAL dell’Arsenale, sito nei Baraccamenti Cattolica, tra via Leonida e via Di Palma, e che, appena costituito nel dopoguerra, ‘diventò subito il centro delle attività assistenziali e dopolavoristiche degli arsenalotti, in servizio o in pensione – ricorda Cervellera – Cassa Prestiti, biblioteca, bar ristorante, gioco delle carte, del biliardo, dama, scacchi, bocce, cinema, teatro, musica e ballo, e che nelle sedi decentrate di via Delle Ceramiche (Santa Lucia) istituisce la prima colonia estiva dei figli degli arsenalotti, la spiaggia, la nautica, poi il tennis, il calcetto, la pesca sportiva, la vela, ed infine presso l’Arenile a San Vito la spiaggia storica e poi quella di Saint Bon a Lama, acquisita dal Cral Artiglieria’.

Il Convegno, che si terrà presso l’ex Cinema Arsenale (Sala Conferenze della ASL) con ingresso da via Di Palma, martedì 11 febbraio alle ore 16.30, tratterà di tutto questo, ma in particolare del sito dei Baraccamenti “Ammiraglio Cattolica”, della sua importanza archeologica, della sua trasformazione urbanistica e sociale dagli inizi del ‘900 ai giorni nostri: da Piazza Marittima ad alloggiamenti per le truppe, a Circolo ricreativo, sportivo e culturale per gli Arsenalotti, a Circolo dei Marinai ed infine a Dipartimento della Prevenzione della Asl Taranto e a Parco della Musica.



Porteranno i saluti il Direttore Generale della Asl Taranto, il dottor Gregorio Colacicco, il Direttore dell’Arsenale di Taranto, Ammiraglio Ispettore Pasquale de Candia, e la Presidente del CRDD, la signora Nuccia Pisarra. Relazioneranno sugli argomenti precedentemente esposti: il Dr. Michele Conversano, Direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl, la Dr.ssa Laura Masiello, già Funzionaria Archeologa della Soprintendenza Subacquea, e il sottoscritto. L’ingresso è libero per tutti i cittadini.