Calcio, Sport
Coppa Italia, il Taranto si aggiudica il primo round
Comincia male per i rossoblu che poi hanno il merito di ribaltarla e portarsi così in vantaggio di un gol nel computo generale.
Finisce 2-1 la gara d’andata della finale di Coppa Italia (regionale) Eccellenza tra Taranto e Bisceglie. Il ritorno è il programma il 5 febbraio. Chi si aggiudica la Coppa entra nella griglia nazionale…
TARANTO-BISCEGLIE 2-1
GOL: 2’ Lopez (B), 6’ Guastamacchia (T), 63’ Aguilera (T)
TARANTO
Martinkus; Hadziosmanovic, Guastamacchia, Rizzo, Sansò (76’ Labianca); Marino (34’ Di Paolantonio), Incerti, Vukoja; Losavio (88’ Trombino), Aguilera (70’ Sante Russo), Loiodice (71’ Derosa).
A disp: Mastrangelo, Delvino, Zampa, Corallini.
All. Danucci.
BISCEGLIE
Lonoce; Taccogna, Ioio (87’ Traorè), Gonzalez, De Luca (82’ Ciurlo); Cifarelli, Martino (78’ Martinez), Lavopa; Citro, Lopez (78’ Amoroso), Sene (70’ Maffei). A disp.: Baietti, Dammacco, Mbodij, Pignataro.
All. Di Meo.