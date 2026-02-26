Coppa Italia, il Città di Taranto vince l’andata dei quarti con Palmi

Ieri sera Palafiom sul parquet del Palafiom l’Atletico Città di Taranto C5 femminile ha conquistato una vittoria fondamentale (5-2) contro l’Arcudace Palmi.



Davanti al pubblico delle grandi occasioni le rossoblu hanno dimostrato carattere e determinazione, regalando emozioni.

La gara contro la formazione calabrese è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio per tutto il primo tempo. Le squadre si sono sfidate a colpi di tiri, sfiorando il gol in più occasioni. In particolare, l’Atletico si è resa pericolosa con un tiro dell’eccellente Sharon Di Sanza, autrice di una prestazione maiuscola.

Nel secondo tempo qualcosa. E’ stata l’Arcudace Palmi ad aprire le danze, siglando il gol dell’uno a zero.



La reazione dell’Atletico non si è fatta attendere: Sharon Di Sanza ha ristabilito subito la parità con una rete che ha riacceso le speranze ioniche.

Tuttavia, le ospiti hanno ritrovato il meritato vantaggio.

A questo punto coach Liotino ha chiamato il time out. Grazie al gol del capitano, la gara poi è tornata in parità.

Comincia il monologo rossoblu: le ragazze allenate da coach Liotino hanno trovato prima il 3 a 2 grazie alla doppietta di Di Sanza, che ha siglato anche il 4 a 2, fino a chiudere definitivamente i giochi con il capitano D’Amico che ha fissato il risultato sul meritato 5 a 2.

Ora, l’attenzione si sposta sulla data cruciale del 4 marzo, quando le rossoblu approderanno in terra calabrese per la gara di ritorno di Coppa Italia. Un risultato favorevole in quell’occasione farà entrare la formazione ionica nell’élite del futsal nazionale, proiettandola tra le prime 4 squadre d’Italia, un risultato che coronerebbe una stagione che fino ad ora possiamo definire come perfetta .

foto VINCENZO AMATI, diffusa dall’ufficio stampa della società rossoblu.