Cooking Quiz tra gli Istituti Alberghieri, il “Mediterraneo” in gara per la provincia di Taranto

Torna Cooking Quiz, il prestigioso concorso didattico nazionale che coinvolge ogni anno gli Istituti

Alberghieri d’Italia. I veri protagonisti del format saranno gli studenti e le studentesse delle classi 4^ degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso la gamification, il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento.

Oltre alla formazione strettamente legata al programma scolastico, vengono trattati argomenti “etici” con

approfondimenti e focus su sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e lotta allo spreco alimentare, con il formatore Alvin Crescini.

Uno spazio di fondamentale importanza è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente

utilizzati in cucina, nei laboratori ecc. grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il

riciclo e il recupero degli imballaggi.

Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma. Per la provincia di Taranto scenderà in campo l’IPSSEOA “Mediterraneo” di Pulsano e Maruggio.

Campioni in carica per l’edizione 2023 l’IIS “Giovanni Falcone” di Asola (MN) per l’indirizzo eno gastronomia, il Convitto Nazionale Statale “Rinaldo Corso” di Correggio (RE) per l’indirizzo sala-vendita e l’I.I.S.S. “Cillario Ferrero” di Neive (CN) per pasticceria/arte-bianca. 105 gli Istituti Alberghieri già iscritti all’ottava edizione che prevedrà due modalità di partecipazione: il “Cooking Quiz in presenza”, che porterà lo staff direttamente a scuola, e il “Cooking Quiz digital”, che consentirà di raggiungere le scuole attraverso collegamenti digitali.