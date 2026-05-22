Convertini a Massafra con… il paese delle tradizioni

Ieri sera a Massafra, nel teatro comunale, la presentazione del libro di Beppe Convertini“Il paese delle tradizioni”, con racconti che attraversano l’Italia più autentica e i suoi borghi (foto diffusa dal Comune di Massafra).

L’autore ha dialogato con Delia Dicensi, assistente ai Servizi Bibliotecari, su tutti i vari aspetti dei piccoli borghi italiani, su figure cariche di storia vissuta e da tramandare, sull’arte manuale, su simboli identitari dell’Italia.

L’iniziativa (edizione 16) si inserisce nel programma de “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) e sostenuto dall’Amministrazione comunale e dalla biblioteca “Paolo Catucci”.

Il prossimo appuntamento con “Il maggio dei Libri” è per domenica prossima 24 maggio alle 18,00, nel Teatro Comunale, con Cristiano Militello e il suo spettacolo: ”Mi saluta Cristiano Militello”.

La serata sarà condotta da Fulvio Paglialunga, giornalista e autore Rai.