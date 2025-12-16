Consulenti del Lavoro, i primi 60 anni dell’Ordine

I nostri primi 60 anni: 1965-2025”: è il titolo del convegno con cui il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto celebra questa importante ricorrenza; l’evento si terrà venerdì 19 dicembre, dalle 9.30 alle ore 13.00, nell’Hotel “Salina”.

Non sarà solo un momento celebrativo, quanto piuttosto un grande evento tecnico-divulgativo di cui protagonista assoluta sarà la figura del Consulente del Lavoro, della quale sarà prima tratteggiato un excursus storico, per poi delinearla in relazione alle più recenti mutazioni della normativa giuslavoristica e del mercato del lavoro.

I lavori saranno moderati da Giovanni Prudenzano, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, che, dopo una breve introduzione coinvolgerà le autorità per i saluti istituzionali.

Sarà Paolo Cacciagrano, Consulente del Lavoro e Avvocato cassazionista, a relazionare su “La deontologia operativa: uno strumento a tutela de Consulente del Lavoro”.

La manifestazione prevede inoltre la premiazione dei Consulenti del Lavoro per anzianità di carriera e di laurea (25-30-40 anni), e la consegna dei Diplomi ai neo iscritti.

Il convegno “I nostri primi 60 anni: 1965-2025” è organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto e gode del patrocinio del Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, CUP Comitato Unitario Professioni Taranto, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, Unione Provinciale di Taranto ANCL SU, GenL Generazione Legalità e Fondazione Consulenti per il Lavoro.