Confucio sbarca a Taranto, a scuola di cinese al liceo Ferraris

Il Liceo Ferraris di Taranto, in collaborazione con l’Istituto “Confucio” di Macerata, ha organizzato un incontro-evento che si terrà venerdì 19 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nella Sala “Lacaita” della Provincia di Taranto (piano terra), in via Anfiteatro, 4.

Sarà firmato il protocollo d’intesa tra gli Uffici Centrali dell’Istituto Confucio dell’Università di Macerata e il Ferraris di Taranto da cui scaturisce il progetto di “Classi di esperienza cinese” al “Ferraris” (le prime nella provincia jonica). I lavori saranno presieduti dal dirigente scolastico dott. prof. Marco Dalbosco. Presenti anche le prof.sse di lingua cinese Nathalie Capuano e Francesca Giannotta. Per l’Istituto “Confucio” di Macerata interverranno il direttore dell’Istituto dott. Giorgio Trentin e la prof.ssa Martina Zengarini. Interverranno, inoltre, rappresentati delle istituzioni locali e regionali.





E’ anche prevista la partecipazione attiva di alunni del liceo linguistico Ferraris impegnati nello studio della lingua cinese che, oltre ad avere preparato dei video, si esibiranno nella lettura in lingua di alcuni passi di Confucio, canteranno l’Inno della Repubblica Popolare Cinese.