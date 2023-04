Concerto Unomaggio Taranto, ecco i divieti di sosta e di circolazione. Le info sui bus

In occasione della manifestazione “Uno maggio Taranto”, anche in ragione del notevole afflusso di partecipanti, sono state previste alcune variazioni a traffico e sosta nell’area del concerto, oltre che ai servizi di trasporto pubblico locale.



Dalle 6 di domenica 30 aprile alle 2 di martedì 2 maggio, è stato previsto il divieto di sosta in via Blandamura (compresa la prosecuzione di via Lacaita e il lato prospiciente piazza Fellini), piazza Fellini, via Lacaita, via Ancona (tra via Pisa e via Blandamura), via Gobetti, via Calamandrei, via Santilli (tra via Lazazzera e l’ingresso del parco archeologico), via Atenisio (tra via Ancona e piazza Borsellino, compresa l’area sterrata prospiciente il parco archeologico), via Capozzi (tra via Forleo e via Lazazzera), via Galileo Galilei (tra via Forleo e viale Unicef e tra i civici 2 e 18, in quest’ultimo caso a eccezione dei veicoli dello staff organizzativo e degli artisti), piazzale Livatino (a eccezione dei veicoli dello staff organizzativo munito di pass), via Ancona (tra via Pisa e via Lacaita lato Concattedrale, a eccezione dei veicoli al servizio di disabili), bretella est di via Ancona (tra via Venezia e via Blandamura, a eccezione di ciclomotori e motocicli).







Dalle 10 di lunedì 1 maggio alle 2 di martedì 2 maggio, invece, è stato previsto il divieto di circolazione in via Lacaita, via Blandamura (compresa la prosecuzione di via Lacaita e il lato prospiciente piazza Fellini), piazza Fellini, via Ancona (tra via Pisa e via Blandamura), via Gobetti, via Calamandrei, piazzale Borsellino, piazzale Livatino, via Atenisio (tra via Ancona e piazza Borsellino), via Galileo Galilei (tra via Forleo e viale Unicef), via Consiglio (tra via Acquaviva e viale Unicef, a eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale).



Le interdizioni al traffico produrranno alcune modifiche anche ai percorsi delle linee 3, 5 e 24 dei mezzi di Kyma Mobilità (tutte le informazioni necessarie sul sito della società https://bit.ly/3oLXv9D).



Tutte le linee, inoltre, dalle 14 alle 18 di lunedì 1 maggio interromperanno il servizio. Dalle 13 della stessa giornata, e fino a oltre la mezzanotte, sarà disponibile un servizio navetta a pagamento che partirà ogni 20 minuti da parco Cimino e dal capolinea di via Consiglio, fino alla rotatoria di viale Unicef/via Consiglio.