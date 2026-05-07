Con TEDx piantati mille ulivi resistenti alla Xylella

Più di mille nuovi ulivi sono stati piantati nel cuore del Salento grazie a TEDx Lecce. L’edizione 2025 lascia un segno indelebile e contribuisce in maniera concreta al processo di riforestazione e rinascita di un territorio profondamente ferito dall’emergenza Xylella. Trova così attuazione e continuità il tema sviluppato durante TEDx Lecce 2025, “Semi”, svoltosi lo scorso 16 novembre al Teatro Apollo, terza tappa di un percorso che sotto il filo conduttore di GenerAzioni” ha unito Taranto, Bari e il capoluogo salentino.

L’evento è stato organizzato da ITS Academy Mobilità ed ha permesso di sostenere attivamente il progetto “OlivaMi”, associazione no-profit di Martano, impegnata nella rigenerazione degli uliveti distrutti dalla Xylella fastidiosa. Grazie a una significativa donazione degli organizzatori, l’associazione ha piantato più di mille ulivi resistenti al batterio (cultivar Leccino e Favolosa) in agro di Calimera. L’intervento ha permesso la rigenerazione di 4 ettari di terreno e il sostegno diretto a 10 agricoltori locali in un contesto in cui la produzione di olio era crollata a causa dell’epidemia.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come cultura, comunità e responsabilità possano incontrarsi e generare valore duraturo – dichiara Silvio Busico, Presidente di ITS Academy Mobilità – la collaborazione con OlivaMi è un esempio straordinario di come la diffusione delle idee possa tradursi in un impatto concreto e positivo per il territorio salentino”. Per Antonio Fuso, licenziatario TEDx Lecce, “la manifestazione non solo conferma la sua vocazione di polo di attrazione per l’innovazione e il pensiero critico, ma offre un gesto di reale attenzione al territorio”. La beneficenza è stata il denominatore comune dei TEDx organizzati da ITS Academy Mobilità nel 2025. A Taranto ha coinvolto l’associazione Genitori Taranto Onco Ematologia Pediatrica; a Bari la locale sezione di Medici con l’Africa Cuamm.