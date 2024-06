Comune di Taranto, chiusura di alcuni uffici per lavori. Ecco quali

Il Comune di Taranto comunica che giovedì 27 giugno le sedi delle Direzioni Patrimonio, Lavori Pubblici, Servizi educativi e Decentramento Anagrafe/Elettorale, tutte ubicate nell’immobile di via Plinio n. 15 e n. 16, non saranno operative a seguito dell’interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 08.30 alle ore 16.30, così come programmato dall’ENEL per l’esecuzione di lavori.

“La chiusura degli uffici – spiega una nota stampa – si rende necessaria poiché nell’intero stabile sarà impossibile l’utilizzo della strumentazione informatica e digitale, dei climatizzatori, dell’ascensore e dei servizi igienici determinando, in tal modo, una situazione di difficile gestione per il personale dell’Ente civico, che non sarà nelle condizioni di poter svolgere la normale attività lavorativa”.