Commercialisti, l’Ordine di Taranto premia gli iscritti da 25, 40 e 50 anni

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto ha premiato gli iscritti all’albo da 25, 40 e 50 anni.



Nel corso della cerimonia sono stati premiati:

25 anni: Arcangelo BICCHIERI, Fabio BOCCUNI, Pietro CAGNAZZO, Maria GIGANTE, Salvatore GRANDE, Luciano LATARTARA, Anna Maria MONTEMURRO, Michele OLIVIERI, Pio QUARANTA, Luana RUCCO, Isabella SFORZA, Gianpiero TERMITE, Antonio VAGALI, Carmela VALDEVIES.



40 anni: Giovanni CALABRESE, Cosimo D’ELIA, Rosa LAGUARDIA, Maurizio MAGGIO, Pasquale Aldo NUZZO, Cecilia PASCULLI, Nicola PIGNATELLI, Antonietta RUSSANO, Francesco VERNAGLIONE.

50 anni: Giuseppe CATAPANO, Vito MONTANARO, Giuseppe RUSSO, Giovanni Antonio SCIALPI.



Il presidente Vizzarro, che ha condotto la cerimonia con la giornalista Gabriella Ressa, unitamente al Consiglio ha consegnato tre targhe a tre Commercialisti che nel corso di questi quattro anni hanno brillato per il percorso avviato all’interno dell’Ordine: Laura BACCARO, presidente della Fondazione ODCEC, Franca TODARO, presidente del CPO ODCEC e Gianpiero IOBBI, referente OCC.