Commemorazione defunti, le variazioni a circolazione e sosta a Taranto

In occasione della commemorazione dei defunti il Comune di Taranto ha disposto provvedimenti per regolamentare sosta e circolazione nelle strade adiacenti il cimitero “San Brunone”, nel quartiere Tamburi. “Sabato 30 e domenica 31 ottobre, lunedì 1 e martedì 2 novembre, dall’alba al tramonto – spiega una nota stampa – sarà vietata la sosta sulle seguenti vie: via Murialdo (ambo i lati), via Lisippo (ambo i lati nel tratto via Murialdo/via Cimitero), via Cimitero (ambo i lati), viale Principale (ambo i lati), via San Brunone (ambo i lati). Questi provvedimenti sono stati disciplinati con l’ordinanza dirigenziale 553 del 26 ottobre.

Anche la viabilità privata subirà alcune variazioni. Nello specifico, i veicoli provenienti dal rondò Croce dovranno accedere al quarto cancello (cancello Ovest) dallo svincolo della superstrada Taranto-Grottaglie, mentre i veicoli provenienti da via Orsini potranno percorrere via Machiavelli, via Lisippo, via Cimitero per accedere al terso cancello (cancello Est) o proseguire su via Cimitero e svoltare a destra su viale Principale (corsia sud) per raggiungere l’ingresso principale.





I veicoli provenienti da via Troilo, invece, immettendosi su via Lisippo potranno svoltare a destra per raggiungere il terzo cancello (cancello Est) o proseguire su via Cimitero e svoltare a destra su viale Principale (percorrendo la corsia sud) per raggiungere il cancello principale”.