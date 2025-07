Cominciano i saldi estivi, ecco le indicazioni utili

Saldi Estivi 2025 ai nastri di partenza in vista del taglio del nastro di sabato 5 luglio. E domenica 6 i negozi di Taranto e provincia saranno aperti. Da alcuni anni il primo week end di luglio è infatti contrassegnato dall’avvio della stagione delle vendite a prezzi scontati di capi di abbigliamento, calzature, accessori, ed articoli per la casa, la scelta è ampia e spazia tra i brand, capi di tendenza dell’estate e in qualche caso anche capi da indossare in autunno con i primi freddi.



Le regole dei Saldi 2025 – che andranno avanti sino al 2 settembre– sono quelle di sempre.

Federazione Moda Taranto e Confcommercio Taranto ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti sia per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

CAMBI – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;



PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;



PAGAMENTI – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;



PRODOTTI IN VENDITA – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;



PREZZI – obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.



MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI – sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.