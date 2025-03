“Come una catapulta”, all’Orfeo di Taranto arriva Herbert Ballerina

Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, arriva al Teatro Orfeo con uno spettacolo teatrale tutto suo! Domenica 2 marzo alle ore 21 va in scena “Come una catapulta”. Il titolo è già divertente di suo. Ma non basta. Perché Herbert ci parla di mille (e una) cose, a ruota libera, con il suo stile dimesso ma terribilmente ironico.

Tra scatoloni di ogni dimensione disseminati sul palco e un immancabile busto di Fred Bongusto, Herbert ci apre la mente su temi come il Molise (che esiste davvero), i tatuaggi di coppia, i traslochi, i riflettori (o erano le riflessioni?), gli architetti satanici, i medici e gli psicologi allucina(n)ti, gli amici pelosetti (animali, chiaro), i documentaristi mancati e Robocop in analisi. E ancora, sferzate di istrionismo su personaggi famosi come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith, Pablo Picasso.

Insomma, un mosaico di assurdità ordinarie e quotidiane, tanto divertenti quanto realistiche! Raccontate come solo Herbert sa fare: strappando risate, dall’inizio alla fine. In pratica, se avete voglia di essere catapultati nell’orbita del sano divertimento o degli esilaranti nonsense, Herbert è l’uomo giusto per voi e questo è decisamente il vostro spettacolo!

Il comico e attore è diventato noto con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, nei numerosi trailer umoristici trasmessi all’interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì, protagonista insieme a “Maccio Capatonda”. Lo spettacolo è tra gli appuntamenti in abbonamento del “Teatro Orfeo 110 anni di storia” per il cartellone 2024/2025.