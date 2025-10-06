Club Scherma Taranto, la stagione comincia nel ricordo di Camilo Bory Barrientos

La stagione agonistica schermistica pugliese 2025/2026 si apre con la prima prova di qualificazione interregionale di spada che ha visto coinvolti sabato scorso i Cadetti e ieri i Giovani nelle gare valevoli per la fase nazionale che si svolgerà a Roma a novembre.

Per gli atleti del Club Scherma Taranto si è trattato della prima competizione dopo l’improvvisa e prematura scomparsa del Maestro Camilo Bory Barrientos.

“Pertanto – si legge nella nota stampa – le emozioni sono state molteplici ed intense, ma gli atleti convocati, nello specifico India Briganti, Alessandro Giannuzzo, Vincenzo Marinaro, Riccardo Putignano, accompagnati in gara dal tecnico William Venza, hanno gestito la difficile situazione sostenendosi reciprocamente come una grande squadra come è stato sempre insegnato loro”.

Per la categoria Cadetti Spada Femminile, India Briganti torna nuovamente a podio conquistando una preziosa medaglia d’argento che cede il passo solo nell’assalto della finale contro Clara De Donno della Virtus Scherma Salento. Nella categoria Cadetti Spada Maschile conquistano la qualificazione Vincenzo Marinaro ed Alessandro Giannuzzo. Ieri, gli atleti tarantini scendono nuovamente in pedana per la qualificazione categoria Giovani e ancora una volta firmano delle ottime prestazioni: doppia medaglia di bronzo per India Briganti e Vincenzo Marinaro, fermati in semifinale rispettivamente da Anastasia Basile (Virtus Scherma Salento) e da Valerio Dachille (Club Scherma Bari).

Inizia bene, dunque, il Club Scherma Taranto che quest’anno purtroppo deve affrontare la perdita del principale punto di riferimento, ma questi recenti risultati hanno dimostrato la grande unione della società tarantina che si è coesa ulriormente, trasformando il grande dolore in forza e sostegno reciproco.

“È un momento molto difficile per tutti noi – dichiara la presidente Antonella Putignano – che mai avremmo pensato di dover affrontare. Perdere il nostro prezioso maestro Bory ci ha fortemente addolorati e destabilizzati. Ma come lui stesso ha sempre insegnato ai suoi amati atleti, non si molla mai e quindi William Venza, già suo collaboratore nelle precedenti stagioni agonistiche, riceve l’impegnativo testimone come tecnico del Club Scherma Taranto certi che avremo sempre il suo appoggio dall’alto”.