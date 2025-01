Club Scherma Taranto, il 2025 comincia con un Argento

Il 2025 comincia bene per il Club Scherma Taranto. Al PalaUnisa di Baronissi gli atleti Under14 di Campania, Calabria, Puglia, Molise e Basilicata sono scesi in pedana per la 2^ prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi. Per Taranto, convocati dal maestro Camilo Bory Barrientos, coadiuvato dal tecnico William Venza, otto atleti suddivisi nelle varie categorie (foto diffusa dalla società Club Scherma Taranto)





Ancora una volta il Club Scherma Taranto a medaglia. Tra gli Allievi si distingue Alessandro Giannuzzo che, al termine di una prestazione costellata da vittorie già dalla fase di qualificazione ai gironi, conquista una meritatissima medaglia d’argento, al termine di una sofferta ed emozionante finale con Davide Mazzotta (Accademia Scherma Lecce) vinta da quest’ultimo per 15/10. Sempre nella categoria Allievi, sono stati convocati a rappresentare il Club Scherma Taranto Enrico Cosenza, Samuel d’Addario, Riccardo Putignano e Lorenzo Zonno. Matteo Masella (cat. Giovanissimi) per un solo punto ha visto sfumare l’entrata ai quarti di finale classificandosi poi 9°. Degne di merito anche le prestazioni di Francesco Simeone (cat. Maschietti) che ha perso con Lorenzo di Martire del Circolo Posillipo Napoli. Infine, da sottolineare il debutto nel preagonismo del piccolo Nicolò Zonno (categoria Prime Lame) che ha saputo affrontare con grinta e determinazione gli assalti, brillando in termini di vittorie.