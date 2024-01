CJ Taranto stasera al PalaMazzola con il Fabriano di Stanic

Il CJ Taranto, non è un mistero, è in un momento delicato, in campo e fuori. Nonostante il successo contro Mestre che aveva chiuso bene il 2023, il nuovo anno non è partito al meglio con quattro sconfitte consecutive.

Il match del PalaMazzola contro la Ristopro Fabriano (oggi ore 18) sarà inoltre l’occasione per rivedere a Taranto Nicolas Stanic, il play che ha firmato una delle stagioni più importanti della storia del CJ nel 2020 (semifinale playoff per A2). La sua Janus viaggia a quota 22 punti (11 vittorie) e proprio nel nuovo anno ha cambiato guida tecnica passando da Grandi a Niccolai, ex stella della Benetton Treviso e della nazionale azzurra che ha subito griffato il suo arrivo con tre successi di fila, l’ultimo dei quali mercoledì scorso contro Bisceglie. Con Stanic sul parquet – tra gli altri – Simone Centanni, Francesco Gnecchi e Matteo Negri, l’ala forte croata Vlatko Granic e dal pivot di ruolo Alberto Bedin mentre in settimana ha lasciato il roster Francesco Rapini. Taranto spera di recuperare il centro

Palla a due ore 18. Arbitreranno i signori Marino Caldarola di Ruvo Di Puglia (BA) e Davide Valletta di Montesilvano (PE).