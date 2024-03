CJ Taranto sfiora il colpo ad Imola

Un cuore grande come una casa. E il risultato che quasi passa in secondo piano. Perché i CJ Basket Taranto ha giocato un’ottima partita a Santarcangelo di Romagna, campo neutro, sfiorando il colpo esterno contro l’Andrea Costa Imola che si è poi imposta 105-100 in una partita bellissima, e da brividi, nel turno infrasettimanale della ventottesima giornata, di serie B Nazionale.

La squadra di coach Cottignoli, nella solita emergenza, ha ancora una volta gettato il cuore oltre l’ostacolo e nonostante una non buonissima partenza nel primo quarto (sotto anche quasi di 20) ad inizio seconda frazione ha saputo trovare le energie e la grinta. E appunto il cuore per riaprire la partita. Tutto, nonostante i falli che hanno condizionato in parte il finale in cui i rossoblu hanno via via perso Kovachev, Ambrosin e Reggiani. Nonostante questo, hanno sempre tenuto aperta la partita con le triple di Ragagnin, Chiapparini e le giocate di capitan Conte. Alla fine, per soli 5, punti festeggia l’Andrea Costa Imola ma Taranto si prende gli applausi di tutti.

ANDREA COSTA IMOLA – CJ BASKET TARANTO 105-100 (29-17, 26-30, 24-21, 26-32)

Andrea Costa Imola: Lukas Aukstikalnis 23 (2/5, 6/10), Alex Ranuzzi 17 (4/9, 2/3), Gian marco Drocker 14 (4/6, 0/5), Riccardo Crespi 13 (5/7, 0/0), Nunzio Corcelli 13 (1/2, 3/3), Tommaso Marangoni 12 (2/2, 1/4), Lucio Martini 9 (2/2, 0/0), Dejan Bresolin 4 (2/2, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/1), Diego Ronchini 0 (0/0, 0/0). All. Di Paolantonio.

STAT AC – Tiri liberi: 25 / 31 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Riccardo Crespi 11) – Assist: 17 (Gian marco Drocker 4)-

CJ Basket Taranto: Matteo Chiapparini 26 (5/6, 5/9), Gianmarco Conte 23 (3/7, 3/5), Giovanni Ragagnin 20 (2/6, 3/6), Francesco Reggiani 12 (1/5, 3/9), Martin Kovachev 12 (4/5, 1/2), Francesco Montanaro 5 (1/1, 1/2), Matteo Ambrosin 2 (1/3, 0/1), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

STAT TA – Tiri liberi: 18 / 27 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Martin Kovachev 6) – Assist: 14 (Giovanni Ragagnin 6)

Arbitri: Giustarini Igor di Grosseto e Guercio Daniele di Ancona. Usciti per falli: Kovachev, Ambrosin, Reggiani (TA) e Marangoni (AC). Note: partita giocata in campo neutro a Santarcangelo di Romagna.