CJ Taranto, ecco il nuovo coach. Società al lavoro per il roster

Non più Mario Cottignoli, che il CJ Taranto giustamente ringrazia per il lavoro svolto e l’energia costante assicurata nella scorsa stagione (la più complicata della storia recente del sodalizio) ma William Orlando. Da tarantino a tarantino, passaggio di testimone a capo staff tecnico del quintetto che affronterà il campionato di serie B, quest’anno Interregionale dopo la retrocessione.



(info CJ Taranto) ‘Nato il 6 maggio 1978 a Taranto inizia la carriera di allenatore nella stagione 2004-2005 come head coach nel G.S. Pallacanestro Pulsano (serie B femminile e settore giovanile), l’anno dopo sempre a Pulsano nella Limongelli guidare la prima squadra maschile in serie D. Nel 2006-2007 la prima esperienza lontano da Taranto, in Toscana a San Giovanni Valdarno come assistant coach in serie C maschile e in Serie A2 Femminile ma due anni dopo torna in riva allo Ionio alla guida della Libertas Basket in serie D maschile conquistando la promozione.

Nel 2010-2011 arriva la chiamata del Cras. Orlando entra nello staff tecnico di coach Ricchini in quella che è ad oggi uno dei più bei capitoli della storia della pallacanestro tarantina. William con il Cras vince uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana oltre a partecipare per due volte all’Eurolega.

Dal 2013-2014 coach Orlando riprende le sue esperienze in giro per l’Italia e sempre centrando ottimi risultati: a Umbertide come assistant coach in serie A1 femminile (semifinali scudetto, 2 Final four coppa Italia e finali nazionali under 20); alla Pallacanestro Femminile Viareggio head coach in A2 con tanto di salvezza; il ritorno a San Giovanni Valdarno (Arezzo) capo allenatore femminile in A2 (final four coppa e playoff); Ariano Irpino (Avellino) nella Virtus sempre in A2 femminile (playoff) e infine nelle Panthers Roseto, dove, come head coach, rimane al timone della squadra adriatica per due stagioni, in serie B femminile.

Lo scorso anno il ritorno a Taranto dove guida la Dinamo Taranto neopromossa in B femminile in una splendida cavalcata col raggiungimento delle final four di coppa, il 2° posto nel girone fino ai play off.

In tutti questi anni poi coach Orlando oltre a lavorare con le squadre senior, sia a livello maschile sia femminile, ha lavorato spesso con i giovani guidando i settori giovanili di diverse realtà che ha allenato, oltre a ricoprire l’incarico di allenatore nelle selezioni regionali in varie edizioni del Trofeo delle Regioni. Non a caso sempre dallo scorso anno è entrato a far parte dello staff tecnico della Virtus Support_O Taranto alla guida dell’under 15 femminile’.

Il CJ Taranto e’ adesso al lavoro per la composizione del roster da mettere a disposizione del nuovo coach.