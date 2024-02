CJ Taranto domani a San Severo

Il CJ Basket Taranto domani in trasferta, restando in Puglia. Il quintetto di Cottignoli sarà impegnato sul parquet della Allianz San Severo per la sesta di ritorno del campionato di serie B Nazionale. Palla a due alle 18.

Il momento resta delicato in casa rossoblu, in campo e fuori. La società continua a lavorare per far quadrare i conti, la squadra continua a dare il massimo in campo e negli allenamento. Sette giorni fa, contro Vicenza al PalaMazzola, nonostante le rotazioni limitate il CJ è andato vicino alla vittoria ricevendo in cambio gli applausi del pubblico.

La gara di domani. La Cestistica San Severo nel 2024 ha registrato 1 vittoria a 4 sconfitte. Appuntamento dunque domani sera al Palacastellana di San Severo (FG). Arbitri dell’incontro Giambuzzi di Ortona e Grieco di Matera.