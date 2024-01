CJ Taranto, assenze pesanti: netta sconfitta a Faenza

Piove sul bagnato in casa CJ Basket Taranto. Come se non bastassero tutte le peripezie, in campo e fuori, di questa stagione, l’ultima tegola per i rossoblu (il forfait di Thioune che si aggiunge a quello di capitan Conte) risulta fatale nel turno infrasettimanale che i Blacks Faenza si aggiudicano per 95-60 nella ventesima giornata, terza di ritorno, del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B.



Con Casanova alla ricerca della miglior forma e senza il pivot titolare, assente a causa della botta alla spalla destra patita sabato scorso in partita, Taranto ha potuto ben poco contro i faentini.

BLACKS FAENZA – CJ BASKET TARANTO 95-60

Parziali: 22-16, 26-10, 26-16, 21-18

Blacks Faenza: Mitchell Poletti 16 (4/8, 1/4), Sebastian Vico 14 (1/3, 4/7), Giovanni Poggi 12 (4/6, 1/1), Andrea Pastore 12 (0/0, 4/8), Luca Galassi 11 (1/1, 3/10), Giacomo Siberna 8 (1/1, 2/5), Francesco Papa 7 (2/3, 1/2), Marco Petrucci 7 (2/2, 1/4), Simone Tomasini 4 (1/3, 0/3), Marcel Belmonte 2 (1/2, 0/0), Moustapha Ndiaye 2 (0/1, 0/0), Luca Bendandi 0 (0/0, 0/1). All. Lotesoriere.

CJ Basket Taranto: Martin Kovachev 22 (7/9, 1/1), Lucas Fresno 14 (2/7, 3/6), Francesco Reggiani 7 (1/6, 1/4), Matteo Ambrosin 7 (0/2, 2/4), Luca Valentini 3 (1/2, 0/1), Giovanni Ragagnin 3 (1/5, 0/3), Rafael Casanova 2 (1/3, 0/2), Francesco Montanaro 2 (1/1, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Arbitri: Scaramellini Elia di Colli Al Metauro (PU) e Ferrara Claudia di Ferrara (FE). STAT BF – Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 49 18 + 31 (Giovanni Poggi 10) – Assist: 31 (Francesco Papa 6);STAT TA – Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 23 3 + 20 (Martin Kovachev 9) – Assist: 21 (Giovanni Ragagnin 5)