CJ a caccia della prima vittoria del 2024, al PalaMazzola c’è Imola

Due punti per la classifica, una vittoria per la lotta salvezza. Ne avrebbe davvero bisogno il CJ Basket Taranto che torna domani al PalaMazzola (ore 19) per la prima partita casalinga del nuovo anno.



Avversario di turno la Virtus Imola, reduce dal successo sul San Severo. Il calendario prevede un altro anticipo al sabato per i rossoblu, domani 20 gennaio, per la ventesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B.

La squadra di coach Cottignoli chiama a raccolta tifosi, sportivi e appassionati di pallacanestro. Il CJ ha aperto la prevendita su Liveticket. Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi in vendita dalle 18 circa nel botteghino del PalaMazzola: 9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto (donne e under 25). ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante.