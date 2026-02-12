Città di Taranto batte Rione Cicalesi e accede ai quarti di Coppa Italia

(foto Vincenzo Amato diffusa dall’ufficio stampa dell’Atletico Città di Taranto).



Le rossoblu del C5 femminile vincono per 7-2 contro il Rione Cicalesi e conquistano l’accesso ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia, davanti a un PalaFiom gremito, con il pubblico delle grandi occasioni.

Il Taranto parte fortissimo, pressando sin dai primi minuti la formazione campana che riesce comunque a portarsi sull’1-0.

La gioia delle ospiti dura poco: l’Atletico reagisce e trova il pareggio con l’ennesima rete stagionale di D’Amico.



Da quel momento é un vero e proprio monologo rossoblù: le ragazze di coach Liotino, perfette nell’atteggiamento e nel gioco corale, dominano il match e chiudono il primo tempo sul 4-1, grazie a una prestazione di altissimo livello impreziosita dalle doppiette di D’Amico e Cardolini.

Nel secondo tempo, il Rione Cicalesi prova a rientrare in partita utilizzando il quinto uomo, riuscendo ad accorciare sul 4-2.

È l’ultimo sussulto delle ospiti: da lì in avanti la gara è totalmente nelle mani di Taranto che continua a giocare da squadra con intensità, qualità e concentrazione.

Arriva prima il 5-2 firmato dal terzo gol personale di Cardolini, poi il definitivo 7-2 grazie alle reti di Di Sanza e Carrubba, anche loro protagoniste di una prestazione eccellente.

Le rossoblù entrano così tra le migliori otto e si preparano alla doppia sfida dei quarti di finale contro Palmi: gara d’andata il 25 febbraio al Palafiom, ritorno il 4 marzo.