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Cinzella Festival, ecco i Bluvertigo

Pubblicato | da Redazione

Cinzella Festival, tra i i protagonisti dell’edizione del decennale, nella suggestiva cornice delle Cave di Fantiano di Grottaglie, i Bluvertigo che saliranno sul palco il il 26 luglio.

Questa data si aggiunge a quella già annunciata del 27 luglio, che vedrà protagonista Niccolò Fabi, headliner della serata conclusiva del festival. Sul palco con lui anche Roberto “Bob” AngeliniAlberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini Giulio Cannavale, musicisti che hanno preso parte anche alla registrazione del suo ultimo album.

Il Cinzella Festival, dedicato alla musica e alla cultura, è ancora una volta organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale AFO6 di Taranto – con la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino.

CINZELLA FESTIVAL 2026
25, 26 e 27 luglio a Grottaglie (TA)



26 luglio 2026
BLUVERTIGO
una delle band più iconiche ed eclettiche
del panorama italiano
BIGLIETTI DISPONIBILI QUI

27 luglio 2026
NICCOLÒ FABI 

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI

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