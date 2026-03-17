Cinzella Festival, ecco i Bluvertigo

Cinzella Festival, tra i i protagonisti dell’edizione del decennale, nella suggestiva cornice delle Cave di Fantiano di Grottaglie, i Bluvertigo che saliranno sul palco il il 26 luglio.

Questa data si aggiunge a quella già annunciata del 27 luglio, che vedrà protagonista Niccolò Fabi, headliner della serata conclusiva del festival. Sul palco con lui anche Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, musicisti che hanno preso parte anche alla registrazione del suo ultimo album.

Il Cinzella Festival, dedicato alla musica e alla cultura, è ancora una volta organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale AFO6 di Taranto – con la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino.

CINZELLA FESTIVAL 2026

25, 26 e 27 luglio a Grottaglie (TA)







26 luglio 2026

BLUVERTIGO

una delle band più iconiche ed eclettiche

del panorama italiano

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI

27 luglio 2026

NICCOLÒ FABI

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI