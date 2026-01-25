“Cimpiel, Biondi Coletta – Taranto e il calcio”, Frascella presenta il suo libro nella biblioteca Acclavio

L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio, alle 17.30, nella Biblioteca Acclavio di Taranto. Sarà presentato il nuovo libro di Claudio Frascella, “Cimpiel, Biondi, Colletta – Taranto e il calcio, romanzo di una stagione” (Editrice Scorpione). Dialogherà con l’autore il giornalista Gianni Sebastio.

Il libro, con prefazione di Luigi Ferrajolo, racconta la storia di un’indimenticabile squadra di calcio vista da un ragazzino che la segue dai bordi del campo. Fa il raccattapalle, frequenta gli spogliatoi. E’ a contatto con i protagonisti, ne raccoglie le battute, segue gli allenamenti, spesso gioca con loro e sogna di imitarli. Vive il dietro le quinte, soffre per le sconfitte, esulta dopo ogni vittoria.

Frascella focalizza la sua attenzione su una sola stagione calcistica, il campionato 1972-’73. Il Taranto si gioca la serie B. Dentro o fuori. Si lotta, fino all’ultimo minuto.



Attraverso il ragazzino, che è poi lo stesso autore, il libro fa rivivere quelle emozioni.

Chi c’era, potrà ritrovarle vivide, divertenti, spesso commoventi. I giovani, guardando indietro – è passato più di mezzo secolo – potranno scoprire un altro calcio. Più romantico, più umano, davvero popolare.

“Cimpiel, Biondi, Colletta è il nostro Sarti Burgnich Facchetti – spiega Frascella – non è una cronaca o un almanacco, ma un romanzo. L’idea di partenza è un misto fra l’epica di una provincia e le emozioni di un ragazzo di dodici, tredici anni, considerato da quei campioni un portafortuna, che ascolta e sa stare al suo posto, perché è questo gli hanno insegnato. Credo sia da considerare un romanzo trasversale, fatto di buoni sentimenti e tre generazioni”.

Claudio Frascella, giornalista tarantino, ha scritto per il Corriere del Giorno di Puglia e Lucania e per il Nuovo Quotidiano di Puglia.



Ha pubblicato con le riviste musicali nazionali Nuovo sound, Ciao 2001, Magazine/Telesette, Millecanali/Sole 24 Ore.

Nel maggio del ’76 il suo debutto alla conduzione di programmi con Studio 100 Radio, attività proseguita con Publiradio, emittenti da lui dirette fino al giugno 2016. Autore di testi, ha collaborato con Radiorai e Radio Montecarlo.

Tutti i suoi titoli sono stati pubblicati da Editrice Scorpione. L’esordio con il romanzo «Quei ragazzi casa chiesa e pallone» (dicembre 2010). A seguire, «‘U megghie sì tu» (dicembre 2011), «‘U megghie sì tu – E none le chiacchiere» (dicembre 2012), «Seduti in quel caffè…

Sognando Liverpool» (dicembre 2014) e «‘U megghie d’u megghie – Nonsoloantologia» (dicembre 2019).