Cibo e arte contemporanea, il nuovo progetto di Ezia Mitolo

Cibo e arte contemporanea. Si muove lungo questo binomio il nuovo progetto artistico di Ezia Mitolo ospitato da “Parati Project” presso il mercato coperto di Campagna Amica in via Umbria, 147 a Taranto. Si tratta di un percorso collettivo che intreccia arte, cibo e trasformazione.

Il laboratorio è articolato in tre incontri, il primo si è già tenuto, gli altri due sono in programma i prossimi 23 e 26 giugno, dalle 10:30 alle 13, sempre in via Umbria 147. Come si sviluppa? Attraverso l’osservazione di colori, forme, superfici, consistenze e sapori degli alimenti, i partecipanti saranno guidati in un’esperienza creativa che darà vita a un’opera condivisa.

Questo è il primo momento di un progetto più ampio che nei prossimi mesi coinvolgerà diversi luoghi della città di Taranto, invitando a riflettere insieme sui temi del nutrimento, della trasformazione e della ricerca di nuovi equilibri.

Questo laboratorio, articolato in 3 incontri, rappresenta il primo momento di un progetto più ampio che nei prossimi mesi coinvolgerà diversi luoghi della città di Taranto, invitando a riflettere insieme sui temi del nutrimento, della trasformazione e della ricerca di nuovi equilibri. La restituzione finale del progetto si terrà a settembre. Di seguito il link per partecipare al progetto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGbHqpOUEEiytyu1jMi8c8prarrIcO8ccx8IfW3M2zJ3yoiA/viewform