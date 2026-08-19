Cerimonia inaugurale Giochi: accesso allo stadio Iacovone, orari e variazioni alla sosta

Con l’approssimarsi della cerimonia inaugurale dei XX Giochi del Mediterraneo, venerdì 21 agosto nerllo stadio Iacovone, e anche in ragione della presenza in città di numerose autorità istituzionali, su richiesta del comitato organizzatore e in coordinamento con Questura e Prefettura, il Comune ha introdotto ulteriori variazioni per sosta e viabilità nelle aree maggiormente coinvolte dall’evento.

Va segnalato preliminarmente che lo stadio per ragioni di sicurezza sarà raggiungibile solo con le navette predisposte da Kyma Mobilità e in partenza dai parcheggi di scambio (ospedale San Cataldo, Cimino, Bernardini, SS106 e Democrate).

Il servizio sarà operativo a partire dalle 8 e prevedrà corse ogni 20 minuti, fino al completo deflusso degli spettatori (ulteriori informazioni sul sito https://www.kymamobilita.it/).

Le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno usufruire di due aree parcheggio dedicate, situate la prima alla convergenza tra viale Trentino e via Ancona, la seconda tra piazza Spagnoletti e via Candelli, dalle quali partiranno le navette per lo stadio.

Alla struttura tutti potranno accedere da due varchi: il primo sul versante nord-ovest, nei pressi di via Iacovone, il secondo sul versante sud, nei pressi di via Lago Maggiore.

L’accesso allo stadio per tutti gli spettatori sarà consentito dalle 16:30 alle 18:30.

Tornando alle variazioni per la sosta, dalle 7 alle 24 del 20 agosto e dalle 9 alle 20 del 21 agosto non si potrà parcheggiare in piazza Castello Aragonese e in piazza Municipio. Sempre dalle 9 alle 20 del 21 agosto, la sosta sarà interdetta in vico Nasuti, discesa Vasto, corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e largo Latagliata.

Per l’intera giornata della cerimonia inaugurale, inoltre, la sosta sarà vietata nelle seguenti aree: bretella est di via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Golfo di Taranto, via Scotti, via Lago di Montepulciano, via Lago di Alimini Grande e relativa rotatoria, via Lago di Como, via Lago Maggiore, area parcheggio compresa tra queste ultime tre arterie, area mercatale Salinella, area parcheggio del Parco Urbano del Mediterraneo, viale Trentino, piazza Spagnoletti e via Lago di Garda.

Per quanto riguarda le variazioni alla viabilità, dalle 16 alle 20 del 21 agosto non si potranno percorrere la rotatoria nella quale confluiscono via Cristoforo Colombo, via Mercato Nuovo e via Porto Mercantile, ponte Sant’Egidio e ponte Girevole, l’intero perimetro della Città Vecchia. Dalle 6 alle 24, invece, saranno chiuse al traffico via Iacovone e via Lago Maggiore. Dalle 13 alle 24, inoltre, non saranno percorribili via Ancona e la sua bretella est, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Scotti, via Lago Maggiore, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto, via Lago di Montepulciano, via Candelli e via Lago di Como.