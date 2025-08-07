“C’era una volta il Sud”, allo Yachting Club torna Marcello Veneziani

All’Angolo della Conversazione torna Marcello Veneziani. Il noto giornalista e scrittore di origini pugliesi salirà anche quest’anno sul palco dello Yachting Club, a San Vito (Taranto), per presentare il suo nuovo libro “C’era una volta il Sud”, edito da Rizzoli. Appuntamento lunedì 11 agosto alle ore 21:00.

Il libro è una biografia collettiva del Meridione. Da molti anni Marcello Veneziani riflette e scrive sul Sud. Il meridione d’Italia occupa un posto speciale nella sua privata geografia dei sentimenti: il Sud come “infanzia del mondo, provincia dell’universo, luogo d’ombre e di luce della nostalgia, casa dei miti”.

In questo libro illustrato, la nostalgia per il mondo di ieri si combina con la fascinazione per l’immagine fotografica: foto paesane e famigliari, scene di quotidianità domestica, di vita di campagna e ai bordi del mare, ritratti di antenati, primi piani, gruppi di famiglia, figure curiose, matrimoni, funerali, processioni e feste patronali. Il risultato è un viaggio di immagini e pensieri nel sud e nella fotografia, nei sentimenti e nei ricordi che suscitano, alla ricerca di un mondo e di un tempo perduti per metterne in salvo la memoria prima che cali la notte. Con l’autore dialogherà Vincenzo Carriero.