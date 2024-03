Centro Renoir, Omaggi alle Forze dell’Ordine: i premiati dell’edizione 2024

L’appuntamento è per il prossimo 15 Marzo 2024, ore 19.30, nella ex caserma Rossarol. Ed è proprio nella sede univbersitaria tarantina, in Città Vecchia, che si è svolta ieri la conferenza stampa del Centro di Cultura Renoir per la presentazione dell’edizione numero 23 degli “Omaggi alle Forze dell’Ordine”.

Coordinato dall’avv. Mimmo Lardiello, del Centro Renoir, l’incontro ha visto la presenza dell’avv. Antonio Raffo, referente del comitato organizzatore dell’iniziativa, e ha registrato la nutrita presenza degli operatori dell’informazione, oltre che della rappresentanza dei comandi provinciali delle forze dell’ordine, che anche per questa edizione hanno confermato l’adesione all’iniziativa (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato). Presente, ovviamente, il cav. Cosimo Lardiello (nella foto di Mino Lo Re, diffusa dal Centro Renoir) storico presidente del Centro di Cultura Renoir, ideatore ed organizzatore dell’iniziativa.

Diffuso l’elenco dei premiati diu questa edizione 2024 la cui cerimonia di conferimento – come detto – avrà luogo sempre in via Duomo il prossimo 15 Marzo 2024, alle ore 19.30 (ingresso per invito).

Di seguito l’elenco dei premiati cui viene conferito l’Omaggio alle Forze dell’Ordine, che, ricordano dal centro renoir, va a due, o su richiesta dei rispettivi comandi più componenti operativi nello stesso ambito o sezione operativa, tra chi si è particolarmente distinto, per azioni eroiche o particolare abnegazione e senso del dovere, nello svolgimento della propria attività”.

L’elenco:

Per la Polizia di Stato

Sov.te Capo Giuseppe D’Alò

Ass. Capo Angelo Marinelli

Ass. Capo Fabio Salmeri

Assistente Nicola Calabrese

Per l’Arma dei Carabinieri

Mar. Carmine Dell’Aquila

Brig. Maurizio Carriere

Per la Guardia di Finanza

Luogotenente Giuseppe La Rosa

Luogotenente Salvatore Occhipinti

Per la Polizia Penitenziaria

Sovrintendente Antonio Andriulo

Ispettore Capo Domenico Madeo

Premi Speciali 2024 (in deroga allo Statuto, per particolari meriti acquisiti nell’intervallo di tempo tra l’una e l’altra edizione)

Polizia Penitenziaria – Assistente Capo Francesco Notarnicola

Guardia di Finanza – Luogotenente Donato Fullone

Carabinieri – Brig. Ca. Pasquali Rutigliani – Brig. Gianpiero Baldinetti – App. Sc. Q.S. Enrico Toscano – App. Scelto Vincenzo Cespites

Targa d’Argento del Presidente della Repubblica, concessa per l’occasione al Centro di Cultura Renoir, con successiva facoltà di attribuzione, viene conferita al Dr. Giovanni Caroli, G.I.P. del Tribunale di Taranto.

(le foto che pubblichiamo sono di Mino Lo Re, state diffuse dal Centro Renoir)