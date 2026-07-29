Centro Medicina dello Sport Taranto presenta le iniziative per i Giochi del Mediterraneo

Taranto si prepara ad accogliere uno dei più importanti eventi multisportivi del panorama internazionale e lo fa mettendo in campo anche le proprie eccellenze sanitarie e scientifiche. Venerdì 31 luglio, alle ore 10:30, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Centro di Medicina dello Sport di Taranto che si svolgeranno in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e quelle relative a UEFA Football Doctor Education Programme, il progetto di formazione promosso in collaborazione con UEFA e rivolto ai professionisti della medicina sportiva e non solo.



Significativa è la cornice del Salone degli Specchi, già sede della prima edizione del programma di formazione della UEFA, e la presenza del Sindaco di Taranto Piero Bitetti, che testimonia lo spirito di

collaborazione esistente da anni tra Centro di Medicina dello Sport e Comune di Taranto in ambito

sociale e sportivo, essendo il Dott. Luigi Santilio, oltre che Presidente dell’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Taranto e Consigliere Regionale FMSI, anche membro del “Tavolo degli esperti” dell’Assessorato allo Sport del Comune di Taranto.



Relatore autorevole anche il dott. Luca Labianca, tra i massimi esperti italiani nel settore della medicina applicata al calcio. Tarantino di origine, è specialista in Ortopedia e Traumatologia, in Medicina dello Sport, PhD in Neuroscienze, docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Istruttore UEFA Football Doctor Education Programme e medico federale FIGC, con una lunga esperienza al seguito delle nazionali italiane e nella formazione dei medici sportivi a livello internazionale.

Importante sarà l’apporto del dott. Marco Sammarco, psicologo dello sport e psicoterapeuta, direttore scientifico di numerosi percorsi formativi del Centro di Medicina dello Sport e punto di riferimento nell’ambito della preparazione mentale degli atleti, del team building, della gestione dello stress e del benessere psicofisico nello sport professionistico e dilettantistico. La sua attività integra le competenze mediche del Centro con un approccio multidisciplinare orientato alla performance e alla salute dell’atleta.



A moderare l’incontro sarà il giornalista Matteo Schinaia. Nel corso della conferenza saranno illustrate le competenze specialistiche messe a disposizione dal Centro di Medicina dello Sport di Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo e sarà inoltre presentato il “UEFA Football Doctor Education Programme”, il prestigioso percorso formativo dedicato ai medici dello sport che negli ultimi anni ha portato a Taranto docenti e professionisti di livello internazionale, quali i Medici della Nazionale di Calcio Under 21 Mazza e Santoriello, il Prof. Pincolini (collaboratore del Milan e della Nazionale di Arrigo Sacchi), il Medico Sociale della Fiorentina Calcio Dott. Pengue, l’allenatore della Nazionale Lettone di calcio Nicolato, l’ex calciatore e ora commentatore televisivo Massimo Paganin. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita della nostra città e testimonia la volontà del Centro di Medicina dello Sport di contribuire attivamente al successo dei Giochi del Mediterraneo, mettendo il proprio patrimonio di competenze al servizio della città, dello sport e della salute degli atleti.