Castello Aragonese di Taranto, record visitatori nel 2025

Nel 2025 il Castello Aragonese di Taranto ha registrato un afflusso significativo di visitatori accogliendone circa 174.000.

Un risultato che non solo segna un incremento importante rispetto ai circa 130.000 dell’anno precedente – evidenziano dalla Marina Militare in una nota – ma stabilisce un record assoluto da quando il monumento è aperto alle visite.

In particolare, nel periodo di permanenza a Taranto di nave Vespucci, ormeggiata lungo la banchina del castello dal 16 al 21 aprile 2025, il maniero rinascimentale ha attratto oltre 58.000 visitatori.

“Un risultato che premia la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini della Marina Militare che, con il contributo dei soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Componente Nazionale Sommergibili e sotto la supervisione del curatore del maniero, l’ammiraglio di squadra Francesco Ricci, hanno condiviso informazioni storiche sull’antica fortificazione, assicurando un servizio all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più internazionale. Grazie al lavoro svolto, il Castello Aragonese, oltre ad essere simbolo del dna marittimo della città di Taranto ed esempio tangibile del sodalizio tra la Marina Militare e il territorio, contribuisce a rafforzare l’immagine della ‘città dei Due Mari’ come straordinaria meta turistico – culturale”, così il Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Andrea Petroni.

Il Castello Aragonese di Taranto, dal 2005 ad oggi, ha registrato oltre 1.600.000 visitatori ed è visitabile gratuitamente tutti i giorni della settimana dalle 09.00 del mattino alle 02.00 di notte.