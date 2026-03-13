“Cartoline da Taranto”, le foto di Sergio Malfatti in mostra nella Torre dell’Orologio

Prosegue il progetto “mArte” dell’associazione Museo dal Mare. Dal 14 al 22 marzo, la Torre dell’Orologio accoglierà la mostra fotografica “Cartoline da Taranto” del fotografo Sergio Malfatti; vernissage sabato 14 marzo alle ore 18.30. Un racconto per immagini dedicato alla città vecchia, ai suoi volti, alle architetture e ai dettagli che spesso sfuggono allo sguardo distratto. Fotografie che restituiscono frammenti di Taranto come piccole cartoline visive: scorci, atmosfere, memorie.



Sergio Malfatti nasce nel 1947 e si avvicina alla fotografia alla fine degli anni Sessanta. Trascorre la sua vita professionale nella Marina Militare, documentando quando possibile l’attività navale anche per il Notiziario della Marina. Negli anni Ottanta sperimenta altri linguaggi artistici — dalla radio privata alla pittura — esponendo in mostre personali e collettive seguite dalla rivista Eco d’Arte Moderna di Firenze.



Nel tempo la fotografia rimane però il suo linguaggio principale. Dopo il pensionamento intraprende l’attività professionale come NPS Nikon ed entra nell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual. Lavora soprattutto nella fotografia di scena, collaborando con la stampa per eventi, concerti, teatro, danza e moda, oltre che per editoria e progetti fotografici.



Tra le sue pubblicazioni e photobook: Project 192 (memoriale fotografico delle vittime degli attentati di Madrid del 2004), Taranto… da un ponte all’altro, Intrusioni, Fritto Misto, Spettacolando, Photosintesi e altri lavori dedicati alla città e al territorio. Durante la serata sarà presente il vignettista e giornalista Nico Pillinini, una delle figure più note della satira grafica italiana.



