Caro Lucio, ti scrivo …

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa di Afo6).

Per molti giovani studenti, da sempre abituati alla scrittura rapida di post sui social e di messaggi su Whatsapp, scrivere una lunga lettera con “penna e calamaio”, come si diceva un tempo, ha rappresentato una novità assoluta, soprattutto se la missiva è indirizzata a Lucio Dalla.

Si è concluso il progetto “Caro Amico Lucio” che, curato dall’Associazione APS AFO6, ha coinvolto gli studenti del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” e del Liceo “Ferraris-Quinto Ennio” di Taranto in un percorso di scrittura epistolare.

Il progetto è stato una delle attività collaterali della mostra immersiva “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra” che è visitabile, fino al 31 dicembre prossimo, nello spazio espositivo ‘Ex Deposito’, in via Niceforo Foca n.30 a Taranto.

Nella mostra, ideata e curata da ArteViva Ets con il patrocinio e il supporto della Fondazione Lucio Dalla, sono esposti, oltre a cimeli originali provenienti dalla casa del cantautore bolognese, le suggestive opere del visual artist Kotè: grazie ad un’installazione audio-visiva, le parole di Lucio Dalla accolgono il visitatore introducendolo in uno spazio oscurato in cui, in un’atmosfera quasi onirica, sono disposte le tele di Kotè da “ascoltare” con auricolari e cuffie.

Proprio partendo dalla mostra, il progetto “Caro Amico Lucio” con gli studenti ha restituito l’immagine dei personaggi coinvolti nei brani di Dalla e, attraverso l’analisi dei messaggi rivolti ai giovani dal cantautore bolognese, si è potuto raccogliere le loro impressioni su cosa pensano e come si rapportano con la società, e, soprattutto, cosa sperano per il futuro.

Gli studenti, dopo aver approfondito i testi dei brani presenti all’interno della mostra, sono stati coinvolti nella scrittura di epistole indirizzate a Lucio Dalla: Le lettere sono state presentate e condivise nell’evento di restituzione finale tenutosi nello Spazioporto alla presenza degli studenti, degli insegnanti e della poetessa Paola Mancinelli che ha approfondito i messaggi contenuti nelle missive dei ragazzi, sottolineandone l’aspetto poetico presente nell’opera di Lucio Dalla.

Durante il percorso progettuale, gli studenti si sono confrontati con altre figure artistiche: il giovane cantautore Davide Esposito che ha parlato della sua esperienza artistica e creativa, e con Francesco Gaudio, CEO dell’etichetta musicale Diga Records, che ha curato il premio intitolato “Per sempre Lucio”, nell’ambito del contest “Approdo Cantautori” dedicato ai giovani talenti.

“Caro Amico Lucio” è stato realizzato nell’ambito dell’articolato progetto di APS AFO6 denominato “Dalla e Taranto – Storia di un amore del Sud” che, realizzato con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia e con il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla di Bologna, prevede diversi appuntamenti, tra cui proiezioni, workshop, concerti e talk, che hanno come leit motiv il rapporto di Lucio Dalla con la Puglia.