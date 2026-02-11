Carnevale di Massafra, ecco il Giovedì dei Pazzi

Con il gran ballo in maschera del “giovedì dei pazzi” si entra nel periodo più sentito del Carnevale di Massafra, storica manifestazione che quest’anno giunge alla sua 73^ edizione. Il Carnevale rappresenta, per la Città di Massafra, l’evento tradizionale con valenza culturale e turistica tra i più importanti dell’anno.

Domani, 12 febbraio, il “Giovedì dei Pazzi” si festeggia, come di consueto, in piazza Vittorio Emanuele con il grande spettacolo “Nostalgia 90”, preceduto dallo show “Regina d’Inverno 2026” – Drag Queen.

Sono eventi gratuiti che, a partire dalle 19.00, daranno il benvenuto, a ritmo di musica, a questa attesa edizione del Carnevale.

I maestosi Corsi Mascherati sono in programma per domenica 15 e martedì 17 febbraio con inizio alle 16,00 e partenza dallo Stadio Italia, quando il divertimento sarà senza confini con ingresso libero. A sfilare quest’anno, rinnovando la tradizione, 10 Carri Allegorici (7 di prima categoria e 3 di seconda), 4 Gruppi Mascherati e 4 Maschere di Carattere.

Maschere di Carattere: “Biancaneve”, “Missione Allegria!!! Pollon combina guai”, Uno due tre… l’almanacco che fa per te, Casa Vianello;

Gruppi Mascherati: Il cuore di un clown. Dove la felicità è di casa, Biancaneve e i sette nani, un pizzico di Puglia, Digito, ergo sum burattini del web,

Carri Allegorici Cat. “B”: dove sembra infinito anche un solo secondo, legittima follia, alice e il sogno nel cassetto;

Carri Allegorici Cat. “A”: genesi … ultimo capitolo, visionarie speranze, un bel dì vedremo, nella stanza dei sogni interrotti, nato due volte, sentiero artificiale, realtà perduta.