Canottaggio a sedile fisso, alla Lega Navale di Taranto il titolo italiano femminile

Un successo frutto di fatica, sacrifici, abnegazione e professionalità, quello raggiunto dalla squadra femminile della Lega Navale Italiana sezione di Taranto che domenica 21 settembre ha colto il successo nel 5^ campionato italiano assoluto di canottaggio a sedile fisso lance a 10 remi svolto nelle acque del Mar Piccolo di Taranto.

Un’affermazione di alto valore considerando che le vogatrici dello storico timoniere Luciano Boscaino hanno dovuto superare, oltre alle valide e agguerrite avversarie, anche le criticità metereologiche del caldo torrido domenicale e le difficoltà di adattamento alle imbarcazioni messe a disposizione in gara. A parte la prestazione della squadra femminile c’è da sottolineare il 3^ posto conquistato dall’equipaggio maschile della Lni sez. Taranto.

La squadra campione d’Italia 2025 della LNI sezione di Taranto è composta da: Anna Cirillo, Gabriela Russano, Barbara Buovolo, Pamela Bruno, Domenica Crisafi, Samantha Labile, Daniela Meli, Marina Miceli, Sabina De Florio, Maria Fiore. Timoniere: Luciano Boscaino

“Complimenti da parte di tutto il Consiglio direttivo della Lni Taranto per il successo conseguito, frutto di lavoro e abnegazione. Siamo davvero felici per la nostra squadra che rappresenta il fiore all’occhiello della nostra sezione per i risultati lusinghieri conseguiti”. Queste le parole di Flavio Musolino, presidente della LNI sez. di Taranto. Gli fa eco Vito Mannara, direttore sportivo della Lni ionica: “C’è grande entusiasmo per questa vittoria, del resto si vince o si perde per una manciata di secondi. Grande merito a tutti i nostri atleti!!!”. A guidare il pluridecorato team della Lni tarantina il timoniere Luciano Boscaino: “La vittoria odierna è il frutto dell’entusiasmo, della passione e del valore sportivo che mettono in acqua le nostre ragazze”.