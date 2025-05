Cani e gatti vaganti in stato di necessità, ecco il prontuario per il soccorso

È stata presentato a Taranto, nella sede del Dipartimento di Prevenzione, il documento “Breve prontuario per il soccorso di cani vaganti o gatti liberi in stato di necessità nella Provincia di Taranto”, una guida per i cittadini e i volontari del soccorso nata dalla collaborazione tra l’associazione Randagi Monterocca Odv Ets e il Servizio Veterinario di Sanità Animale Asl Taranto.



Obiettivo del documento – si legge nella nota Asl – è offrire uno strumento chiaro, pratico e dettagliato che accompagni passo dopo passo chiunque si trovi a soccorrere un cane o un gatto in condizioni di emergenza, fornendo indicazioni precise su cosa fare, chi contattare e come attivare gli enti preposti. Il progetto ha il patrocinio della Provincia di Taranto, del Centro Servizio Volontariato di Taranto ETS, dell’Unione dei Comuni Montedoro, ed è il risultato di un’attenta analisi delle segnalazioni raccolte sul territorio dall’associazione, dalla quale è emerso che molti cittadini ignorano le corrette procedure da seguire in caso di ritrovamento di animali feriti, causando spesso ritardi critici nelle cure.

«Il documento riguarda tutti i Comuni della provincia di Taranto e rappresenta una fonte di informazione importante per sapere come comportarsi e cosa fare nel caso in cui ci si trovi davanti a un cane o a un gatto libero in stato di soccorso, un’evenienza che può capitare a chiunque – dichiara Vito Gregorio Colacicco, Commissario Straordinario di Asl Taranto – I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione sono a disposizione per supportare le amministrazioni, i volontari e i cittadini. Ringrazio l’associazione Randagi Monterocca per l’impegno profuso e i Comuni che collaborano attivamente a questa iniziativa».

Il prontuario sarà reso disponibile sui siti istituzionali degli enti patrocinanti.