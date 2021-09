Campobasso-Taranto sabato sera anche su Sky

In Tv o allo stadio, sabato sera i tarantini potranno seguire la loro squadra di calcio anche in trasferta. In tv tramite i canali sky o la piattaforma Eleven. Allo stadio, green pass alla mano (leggi qui) dovrebbero essere 250 posti disponibili nella curva ospiti. (foto Aurelio Castellaneta, Taranto-Turris 0-0).

Si tratta della seconda gara del campionato di C, dopo il debutto casalingo a reti bianche di domenica scorsa contro la Turris. Sabato sera 4 settembre, palla al centro 20.30, Campobasso–Taranto oltre che da Eleven Sports, come detto, sarà trasmessa da Sky Sport 253 (484 digitale terrestre per gli abbonati). Intanto, ieri il Taranto ha annunciato l’ingaggio del difensore centrale Davide Riccardi. Classe’96, arriva in prestito dalla Triestina. Ha indossato le maglie del Catanzaro, Lecce, Venezia, Südtirol. E’ cresciuto nelle giovanili del Verona.