Calcio, Taranto ha due possibilità per ripartire

Pubblicato | da Redazione

Alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Taranto hanno risposto in due. Ecco quanto riportato da Palazzo di Città sul proprio sito web istituzionale:

’Si comunica che, a seguito della procedura indetta con determinazione n. Reg. Generale 5318 del 29/07/2025, avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di un nuovo soggetto sportivo per la partecipazione in sovrannumero al campionato regionale di Eccellenza 2025/2026”, sono pervenute, entro i termini previsti, due proposte di partecipazione.

Di seguito l’elenco dei soggetti richiedenti, riportati in ordine di arrivo delle domande trasmesse a mezzo PEC:

  1. Unione Calcio Taranto S.S.D. a R.L. – Costituenda Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con soci Davide Rubert Warren e la società Headway Football LLC;
  2. Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D. a R.L. – Con soci Sebastiano Ladisa e Vito Ladisa.

L’istruttoria delle domande pervenute proseguirà secondo le modalità e i tempi indicati nella determinazione sopra citata’. (leggi qui).

La palla passa alla commissione municipale che dovrà valutare i requisiti degli aderenti. Entro l’11 agosto alle 17 dovrà comunque essere depositata l’iscrizione alla Lega Dilettanti per favorire l’inserimento nel cosiddetto ‘sovrannumero’ nel torneo di Eccellenza.

