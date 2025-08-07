Calcio, Info Utili, Sport
Calcio, Taranto ha due possibilità per ripartire
Alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Taranto hanno risposto in due. Ecco quanto riportato da Palazzo di Città sul proprio sito web istituzionale:
’Si comunica che, a seguito della procedura indetta con determinazione n. Reg. Generale 5318 del 29/07/2025, avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di un nuovo soggetto sportivo per la partecipazione in sovrannumero al campionato regionale di Eccellenza 2025/2026”, sono pervenute, entro i termini previsti, due proposte di partecipazione.
Di seguito l’elenco dei soggetti richiedenti, riportati in ordine di arrivo delle domande trasmesse a mezzo PEC:
- Unione Calcio Taranto S.S.D. a R.L. – Costituenda Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con soci Davide Rubert Warren e la società Headway Football LLC;
- Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D. a R.L. – Con soci Sebastiano Ladisa e Vito Ladisa.
L’istruttoria delle domande pervenute proseguirà secondo le modalità e i tempi indicati nella determinazione sopra citata’. (leggi qui).
La palla passa alla commissione municipale che dovrà valutare i requisiti degli aderenti. Entro l’11 agosto alle 17 dovrà comunque essere depositata l’iscrizione alla Lega Dilettanti per favorire l’inserimento nel cosiddetto ‘sovrannumero’ nel torneo di Eccellenza.