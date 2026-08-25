Appuntamenti, Calcio, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Info Utili
Calcio, Italia-Kosovo allo Iacovone. Info utili su orari e viabilità
In occasione della partita Italia-Kosovo, in programma domani 26 agosto, nell’ambito dei XX Giochi del Mediterraneo, saranno adottate a Taranto specifiche misure di viabilità.
In particolare, a partire dalle ore 18:00 e fino al termine delle esigenze connesse all’evento, sarà istituito il divieto di circolazione veicolare nelle seguenti strade:
* via Lago Maggiore, nel tratto compreso tra via Lago di Alimini Grande e via Lago di Monticchio;
* via Scotti;
* via Erasmo Iacovone;
* via Lago di Como;
* via Lago di Alimini Grande, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lago di Alimini Grande e via Lago Maggiore.
‘Le limitazioni si rendono necessarie per mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’evento sportivo, agevolando le operazioni di afflusso allo stadio e, al termine dell’incontro, il deflusso degli spettatori’.
L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle 18.30.
‘Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire le indicazioni del personale presente sul posto e, ove possibile – chiudono da Palazzo di Città – a evitare l’area interessata dalle interdizioni a partire dalle ore 18:00, utilizzando percorsi alternativi’.