Calcio a 5 femminile, per la Corim Città di Taranto debutto in campionato ad Altamura

Inizia ufficialmente la stagione per la Corim Città di Taranto. Le rossoblù debutteranno a Altamura, affrontando la formazione di casa neopromossa in serie A2. A presentare la prima giornata è il capitano, Assunta Sommese: “Partiremo con una trasferta. Affronteremo l’Altamura, una squadra neopromossa ma ben organizzata. Non sottovaluteremo la gara e vogliamo dimostrare subito di che pasta siamo fatte. Sarà importante superare le insidie della prima giocando sia con la testa che con le gambe”.

“Cercheremo di mantenere alta la concentrazione e di portare sul campo ciò che abbiamo fatto durante la preparazione con mister Liotino – continua – noi stiamo lavorando tanto, siamo un gruppo nuovo, perciò è normale non essere prontissime. Lavoreremo sugli ultimi dettagli per arrivare al top partita dopo partita, a cominciare da domenica”.





L’incontro tra la Soccer Altamura e la Corim Città di Taranto inizierà alle ore 16:00 di domenica 10 ottobre e verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ‘Puglia 5’. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa di Corim Città di Taranto)