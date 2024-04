Cadere nutre la terra, il poeta Giuseppe Goffredo il 17 aprile a Taranto

L’apputamento è per mercoledì 17 aprile alle 18:00. Nella la sala Agorà della Biblioteca comunale di Taranto ci sarà la presentazione del libro Cadere nutre la terra di Giuseppe Goffredo (Poiesis 2024). Giuseppe Goffredo dialogherà con Silvano Trevisani, poeta e critico, e Giulia Galli del Presidio del Libro Dickens – Il Granaio.

Questa antologia poetica testimonia dello spazio conquistato negli anni dalla poesia di Giuseppe Goffredo. Raccoglie testi che vanno dal 1976 al 2022. Così ricompone intere parti – anche se non tutte – di un percorso che ci accoglie come vecchi amici da Poesie di Provincia fino a Cadere nutre la terra, un percorso che si dipana andando avanti nel tempo lungo quarant’anni di poesia che non ci si stanca di leggerla tanto è vita. La presentazione del volume è organizzata dal Presidio del Libro Dickens – Il Granaio, e prosegue il ciclo “Immagina il mondo – Orizzonti e visioni tra passato e futuro”.

Giuseppe Goffredo, poeta e scrittore nato ad Alberobello in Puglia. Per la poesia ha pubblicato Fra Muri e Sogni, Torino, Einaudi,1982; Paesaggi di Maggio, Milano, Mondadori, 1989; Elegie Empiriche. Guerini e Associati, Milano 1995; Alle Porte di Alessandria (poesie 1977-2000), ed. La Mongolfiera, 2003; Contrade Madri di Aprile ed. LietoColle, Milano, 2007. Per la Poiesis Editrice sono pubblicati: Canto e oblio, 2010, Nessuna solitudine è più vera dell’azzurro dopo ogni spavento, 2016. Per la narrativa Poiesis: Il Cielo Sopra Baghdad. Diario di un viaggio in Iraq, 2006, Verso il mare che tace, 2012, Lo sguardo del paesaggio. Un viaggio attraverso il paesaggio italiano, 2015. Per la saggistica: Cadmos Cerca Europa – il Sud fra il Mediterraneo e l’Europa, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 2000; I dolori della Pace. Crisi o scontro di civiltà nel Mediterraneo. Poiesis, 2009. Nel 1987 gli è stato assegnato il premio Pier Paolo Pasolini.