C silver, Santa Rita Taranto e Barletta Basket giovedì al Palafiom (ore 20)

La terzultima partita della stagione regolare si gioca dopodomani, giovedì 23 marzo, al Palafiom di Taranto: palla a due ore 20.



Santa Rita Taranto ospita il Barletta Basket , quintetto che punta alla promozione diretta in C unica (l’anno prossimo non ci saranno Gold e Silver).

La squadra di Menga, reduce dalla sconfitta di sabato scorso subita a Monopoli, conta su una prestazione convincente per proseguire il cammino verso la seconda fase playoff del campionato di C Silver, la griglia finale che sancirà altre tre promozioni nella prossima C unica e altre cinque retrocessioni in serie D.





A Monopoli non c’è stata partita sin dall’inizio, inutili anche i tentativi di rientro in gara operati dal roster ionico. ‘Abbiamo sbagliato approccio alla gara – spiega il coach – un impatto che ci ha penalizzato sino alla fine. Noi poco convinti a fronte dell’aggressività del Monopoli su entrambe le fasi. Siamo cresciuti nella seconda parte di gara … mentre Monopoli non abbassava comunque le sue percentuali. Dunque, divario iniziale impossibile da colmare’.



Coach Menga non cerca alibi e si concentra sul Barletta. ‘In settimana ospitiamo una delle squadre più forti della C Silver, abbiamo qualche acciacco ma vogliamo giocarcela di fronte al nostro pubblico’.

Palla a due giovedì prossimo 23 marzo, ore 20 – Palafiom Taranto.



tabellino ultima gara disputata

AP MONOPOLI – SANTA RITA 81-68 (26-13; 16-12, 19-17, 20-26)

MONOPOLI Rotundo, De Simone 9, Di Palma ne, Manchisi 15, Lasorte 5, Lamanna 16, Bellantuono, Brunetti 9, Costantini 18, Kasa 8, Vacca, Salerno 1. All. Console, ass. Zurlo

TARANTO Moffa, Porcelluzzi 5, Zicari 4, Sperti 4, Fanizzi 2, Paparella, Delage 14, Ciric 14, Llaver 15, Cianci 10. All. Menga, ass. Voltasio