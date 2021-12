C silver: Santa Rita Taranto batte Angiulli Bari e si prepara per la sfida di Barletta

C Silver – settima giornata SANTA RITA TARANTO – ANGIULLI BARI 79–59 – 21-7, 17-16 (38-23), 14-20 (52-43), 24-16 (76-59)

SANTA RITA TARANTO BISANTI 8, PENTASSUGLIA 5, INVIDIA 24, RAGUSA 7, ZICARI 12, EGITTO 1, SALERNO 11, PACIFICO, BITETTI 4, MIRABILE 4, FANIZZI, BATTISTA





all. MENGA, ass. SIMONETTI

ANGIULLI BARI RUOTOLO A. 10, AIELLO, SCAVO, VENEZIA ne, GENCHI 13, TRIGGIANI ne, STANO 5, MARIANI 12, RUOTOLO L. 19, RIGANTI, D’ABBICCO

all. ZOTTI, ass. MARCHIONETTI

Voluta, ottenuta, meritata. La prima vittoria stagionale in C silver arriva nel turno infrasettimanale (mercoledì scorso al Palafiom di Taranto) contro l’Angiulli Bari.

Gli applausi finali del pubblico sanciscono la buona prestazione di squadra, frutto della costante crescita registrata negli ultimi impegni… a cominciare dalla sconfitta di Trani arrivata quasi sulla sirena del tempo supplementare. I ragazzi di coach Menga hanno raccolto quanto seminato nei primi due mesi di campionato, pagando il previsto dazio tecnico al cospetto di roster attrezzati per vincere questa C silver o, più semplicemente, mancando l’appuntamento con la vittoria per errori di esperienza. Tolto lo “zero” della classifica, il roster (tanti Under 19 con alcuni innesti più maturi) prepara la trasferta di Barletta.

“Una bella vittoria che dà entusiasmo – spiega coach Menga – naturalmente il nostro percorso non cambia: dobbiamo migliorarci, siamo giovani e destinati a crescere. Mercoledì sera, sin dal primo possesso, siamo stati bravi anche a limitare le loro armi offensive. Abbiamo giocato con ritmo, muovendo rapidamente la palla e trovando tiri aperti. Complimenti ai ragazzi, una buona prova! Adesso il calendario ci mette di fronte al Barletta – chiude Menga – un’altra delle squadre che punta a vincere il campionato di C silver Puglia. Ripeto, le sconfitte non ci hanno avvilito e questa vittoria non ci illude: dobbiamo lavorare, giocare e migliorarci… crescendo”.

Il campionato è lungo, infatti. Insidie da affrontare e occasioni da cogliere non mancheranno, ma la gara di mercoledì scorso giocata dai tarantini consegna agli addetti ai lavori e agli appassionati l’idea di un gruppo compatto che lentamente sta facendo emergere individualità e coralità espressiva. La partita con l’Angiulli non è mai stata in discussione: dopo l’avvio fulminante (11-0) e un primo periodo chiuso per 21-7, Santa Rita ha mantenuto costante il gap imposto già dalla palla a due, alzando la consueta media al tiro e sfoderando (stavolta per quaranta minuti) difesa aggressiva e rapidità in transizione, registrando evidenti progressi in fase di circolazione e gestione della palla.

Domenica prossima in C silver si giocherà l’ottava giornata. I tarantini faranno visita alla Cestistica Barletta, reduce dalla vittoria di Monopoli e attualmente quarta in classifica con 8 punti.