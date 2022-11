C Silver: Santa Rita ospita Barletta. Dopo la vittoria di Bari, tarantini a caccia del primo successo in casa

Dopo aver vinto sabato scorso a Bari sul parquet del Cus (63-68) i ragazzi di coach Giovanni Menga stanno preparando la gara di sabato prossimo 12 novembre (ore 18 Palafiom Taranto), con la Cestistica Barletta.

“Siamo contenti per la prima vittoria in campionato conseguita dai ragazzi. Se la meritavano per l’impegno che stanno dimostrando ogni giorno in palestra, per il sacrificio in difesa e per il gioco offensivo corale che va migliorando”. Menga sottolinea le qualità del gruppo. “Siamo riusciti a colmare a Bari le assenze di Salerno e Bitetti. Abbiamo saputo far fronte anche all’espulsione di Delage” evidenzia il tecnico della Santa Rita Basket, squadra giovane e impegnata nella Serie C silver di pallacanestro.





“Siamo stati bravi a vincere la partita in casa del Cus Bari che, con voglia e grinta, non ha mai mollato la presa. Sabato al Palafiom arriverà l’esperto Barletta. Proveremo a far nostra la partita. Siamo chiamati a confermare questa linea di crescita, confidando anche nello spirito di gruppo e nell’apporto del nostro pubblico” chiude Menga. L’appuntamento è per sabato prossimo, 12 novembre, al Palafiom di Taranto. Palla a due ore 18 – ingresso gratuito.

C Silver tabellino della gara di sabato scorso 5 novembre (risultati quarta giornata e classifica)

CUS BARI – SANTA RITA TARANTO 63-68 (16-13; 18-25; 12-17; 17-13)

BARI – LAUDADIO 7, IVONA 5, GRITTANI 8, POLLICE, GENCHI, CUOMO 26, VERNICH 10, DE ASTIS D., LORUSSO, DE ASTIS A., SIVO 7, DI IANNI ne. All. CASORELLI

TARANTO – MOFFA 3, PORCELLUZZI 2, PENTASSUGLIA 14, MEZAVILKS 23, SPERTI ne, FANIZZI 6, SALERNO ne, BITETTI ne, PAPARELLA 4, DELAGE 3, PACIFICO, CIANCI 13. All. MENGA

Arbitri: Stanzione e Buonasorte