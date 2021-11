C silver, Santa Rita domani in trasferta col Carovigno

Domani sera ad Ostuni, sul parquet del PalaGentile (palla a due 19.30) con il Carovigno, per la quarta giornata del campionato di C silver Puglia.

I ragazzi di coach Menga hanno svolto il previsto lavoro settimanale e in queste ore stanno ultimando la preparazione tecnico-tattica. In attesa dell’imminente avvio di tutti tornei Under, la prima squadra entra così nel cuore di un campionato difficile che, anche per questo, assegna al giovane roster della Santa Rita (la maggior parte Under 19) preziosi spunti di crescita, settimana dopo settimana.





Lunedì scorso al Palafiom, per il posticipo della terza giornata, i ragazzi si sono confrontati con una delle corazzate della C silver Puglia. E Sveva Lucera ha confermato le qualità tipiche di una favorita per la vittoria finale. I tarantini hanno dunque contro un’ottima squadra, attrezzata per vincere il campionato. I ragazzi Menga hanno tenuto per 15 minuti… poi Sveva Lucera ha sfoderato con continuità tutte le armi tecniche di cui è in possesso, espugnando il Palafiom con il punteggio di 88 a 48.

“Una partita giocata al cospetto di cestisti di categoria superiore – commenta il coach – nel primo quarto abbiamo giocato il nostro basket e sino alle prime battute del secondo siamo stati in gara. Poi, il roster del Lucera, non calando mai di intensità e qualità, ci ha superati. Dobbiamo migliorare gara dopo gara e ripartire, già con il Carovigno, da quanto di buono fatto in queste prima tre gare. Proseguiamo senza timori. Abbiamo una squadra giovane e destinata a crescere…” chiude Giovanni Menga.

Tabellino terza giornata

SANTA RITA TARANTO 48

SVEVA LUCERA 88

14-19, 10-25 (24-44), 15-20 (39-64), 9-24 (48-88)

SANTA RITA TARANTO

BISANTI

INVIDIA 12

ZICARI 6

GALEANDRO

MALLARDI 2

EGITTO 2

SALERNO 13

PACIFICO 2

BITETTI 11

MIRABILE

FANIZZI

All. MENGA, ass. SIMONETTI

SVEVA LUCERA

CHIAPPINELLI 5

DI MARIO

POCIUS 23

GRAMAZIO 5

FEROSI

NIRO 2

SCARPONI 24

ALVISI 6

DI IANNI F.

PERINGER 15

DI IANNI A. 8

CARRIERA

All. DE FLORIO, ass. CIARFAGLIA

arbitri

MARSEGLIA e SERSE di Brindisi