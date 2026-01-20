Buccirosso all’Orfeo di Taranto

Sarà Carlo Buccirosso ad inaugurare il nuovo anno per la stagione del Teatro Orfeo: domani, mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21, l’attore e regista napoletano porterà in scena “Qualcosa è andato storto”, una commedia che affonda nei grovigli affettivi e giudiziari di una famiglia qualunque, con il suo inconfondibile equilibrio tra ironia, ritmo e malinconia.

Trama: protagonista è Corrado, avvocato di provincia abituato a barcamenarsi tra clienti popolari, parenti insistenti e un’esistenza segnata da piccoli inciampi quotidiani. Tra zii, cugini, generi e affini, il legale si ritrova costantemente coinvolto nelle infinite liti familiari, costretto a inventare soluzioni creative pur di mantenere la stima (quasi sempre perduta) dei suoi cari e garantirsi un minimo di serenità economica.

Ma quando tutto sembra finalmente volgere al meglio, l’imprevedibile irrompe come “un fulmine a ciel sereno”: la malattia della madre, figura cardine dell’intera famiglia, cambia radicalmente le carte in tavola. Da quel momento prende forma un domino di tensioni, eredità contestate e rivalità mai sopite. L’avvocato delle cause perse diventa così l’unico possibile mediatore di una contesa che rischia di travolgere tutti.

Una vicenda che alterna risate e amarezze, mostrando come a volte siano proprio le crepe familiari a rivelare la verità delle relazioni.

Carlo Buccirosso, tra i più amati interpreti del teatro italiano, porta in scena un testo di cui è anche autore, confermando il suo talento nel raccontare con finezza le fragilità del nostro tempo. Vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per “Noi e la Giulia” (2015), Buccirosso è noto al grande pubblico per i ruoli nel cinema dei fratelli Vanzina, per l’interpretazione di Cirino Pomicino ne “Il Divo” di Sorrentino e per il ruolo dell’imprenditore amico di Jep Gambardella ne “La grande bellezza”. A teatro ha condiviso il palco per anni con Vincenzo Salemme, firmando alcuni degli spettacoli comici più iconici degli ultimi decenni.