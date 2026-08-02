Boxe sotto le stelle, un successo l’evento della Quero-Chiloiro a Castellaneta Marina

Anche la nona edizione di “Boxe sotto le stelle” ha registrato un grande successo di partecipazione e di pubblico. L’evento, organizzato dalla Quero-Chiloiro, si è svolto in Piazza Selene a Castellaneta Marina. Presenti alla manifestazione l’assessore allo sport di Castellaneta Agostino De Bellis, il consigliere comunale Giuseppe Angelillo, l’ex pugile professionista castellanetano Stefano Del Tufo, il consigliere della Quero-Chiloiro Nico Monfredi e Michele Zittucro per il Panathlon Club Taranto Magna Grecia. In rappresentanza della Federboxe di Puglia e Basilicata, anche il Presidente Nicola Causi, che ha assistito in supervisione alla manifestazione sportiva organizzata dalla storica società di boxe tarantina.



Al centro del galà pugilistico, l’incontro professionistico nei pesi medi tra l’italiano Marco Merro e il

pugile serbo Danilo Jovic. Alla fine, in un match molto combattuto, ha avuto la meglio il pugile barese. Un incontro che ha catturato l’attenzione fino all’ultimo gong, in cui Merro ha messo in evidenza la sua boxe tecnica con colpi inseriti in modo preciso al viso e al corpo di Jovic, il quale ha ribattuto a ogni azione senza fare passi indietro. Sei riprese a favore di Merro che ha ricevuto i complimenti di presenti e addetti ai lavori e aggiornato il suo record professionistico a 5 vittorie (di cui 4 per ko) e 1 sconfitta.



Premiata anche la tenacia del miglior pugile del cartellone dilettantistico di Boxe sotto le stelle, il tarantino Nicola Cesarano della scuderia Quero, che negli under 19, 75 kg ha conquistato il trofeo in

un pareggio contro Lorenzo Greco della Boxing Club Lecce. Il pugile della Quero-Chiloiro, che aggiorna il suo record a 16 vittorie, 2 pari e 14 sconfitte, ha saputo ribaltare l’esito dell’esito dell’incontro dopo un conteggio subito nel primo minuto del match: anziché gettare la spugna, ha ripreso in mano la situazione boxando il suo avversario con determinazione e aggressività.



Nel fitto programma della manifestazione, i pugili della Quero-Chiloiro hanno ottenuto 9 vittorie e 4 pareggi. Negli Elite 75 kg match combattuto tra Alessandro Donvito e Francesco Manicone della Pegasus Matera, in cui l’esperienza tecnica del primo ha contenuto il pugilato di attacco del pugile lucano. Per gli Under 19 hanno vinto: il 50 kg Vincenzo Carparelli contro l’ostico abruzzese Robiel Sium; il 65 kg Antonio Palmitesta contro il coraggioso Marco Tommasi della Amici del pugilato di Lecce; nei 75 kg Francesco Boccasini sul materano Nicolas Savino. In uno dei suoi più bei match, l’Elite 75 kg Mattia Suppressa ha vinto sull’abruzzese Daygoro Calvarese; inoltre, hanno conquistato la vittoria negli Under 17: il 57 kg Samuele Del Gaudio su Christian Dellino della Kanku Dai Bari, l’85 kg Gianmarco Rizzo sul leccese Matteo Greco, e il 50 kg Cataldo Novellino su Keshav Rahoonath della Kanku Dai. Vittoria anche negli Under 15 40 kg per Lorenzo Tramontano contro l’abruzzese Alessio Marziani, in un ri-match che ha confermato la superiorità del tarantino dopo lo scambio di sabato scorso al trofeo ginosino. (Foto ufficio stampa Quero Chiloiro)



Match pari, invece, negli Under 17, 70 kg per Mattia Scarano contro Cristian De Santis della Pugilistica Portoghese Bari; negli Under 19, 70 kg per la campionessa italiana Ines Trabelsi un po’ sottotono nel confronto contro la barese Sofia Ivoi; negli Under 15 44 kg per il tarantino Nicholas Acquaro che ha pareggiato contro Antonio Quero della Pugilistica Castellano Mottola. Pareggio anche tra gli Elite 65 kg Vito Rosato della Olimpia Sport Ginosa e Lorenzo Bozza della Pegasus Matera. In apertura di serata, la gara di sparring-io si è svolta tra gli allievi Samuele De Mitri della Quero-Chiloiro e Gianluca Marziliano dell’Accademia Portoghese.