Boxe, positiva trasferta della Quero Chiloiro a Forlì

Una trasferta positiva per i tarantini della Quero-Chiloiro quella che si è svolta a Forlì il 16 luglio, nella 3^edizione di “Boxe sotto le Stelle” organizzata dalla storica Edera boxe Forlì, guidati dall’ex campione italiano supermassimi Nino Fiumana e dall’ex campionessa mondiale mosca e supermosca Simona Galassi.

Un appuntamento estivo con la società emiliana che la Quero-Chiloiro ha rinnovato per il secondo anno consecutivo, portando ben dieci pugili pugliesi, accompagnati dai tecnici Cosimo Quero, Cataldo Rapetti e Antonio Versace, che ha compiuto delle soddisfacenti imprese fuori casa. Per la Quero-Chiloiro il risultato è stato di due vittorie e un pari: le prime due a opera dell’élite 60 kg Mohammed El Gaaga su Ciro Milo e dell’under 17 63 kg Riccardo Iacca contro Cesare Biserna, mentre ha pareggiato l’under 17 60 kg Mattia Scarano con Andrea Paglialunga; anche gli altri pugili provenienti dalla Pegasus gym Matera, dalla Authentic gym Fasano e dall’Accademia pugilistica Portoghese Bari hanno dato lustro alla boxe pugliese con delle belle prestazioni.



Sono pronti gli altri atleti tarantini che domenica 20 luglio a partire dalle 19.30 saranno impegnati nella tappa di Tricase per la collaborazione tra la Quero-Chiloiro e la Alex Boxe di Giuseppe Musarò, in occasione del Memorial Alessandro Serafino che avrà luogo nella centralissima Piazza dei Cappuccini con ospite d’onore il campione europeo pesi medi Matteo Signani. E sarà proprio l’incontro professionistico tra i due pesi medi pugliesi Giovanni Rossetti e Francesco Lezzi al centro dell’evento, per un derby tra Taranto e Bari in cui i due professionisti, già legati dalle belle sedute di sparring condivise nella palestra Quero di Taranto, si potranno affrontare sulle otto riprese in un match che incuriosisce gli amanti della boxe.



In programma per gli otto match dilettantistici di boxe olimpica maschile e femminile che si svolgeranno a Tricase dopo l’apertura con le gare di sparring-io, i quattro atleti della Quero-Chiloiro: Antonio Di Carlo (élite 70 kg), Claudia Porfiri (élite 65 kg), Francesco Boccasini (under 19 70 kg) e Vincenzo Carparelli (under 19 50 kg). Mentre gli altri pugili tarantini continuano gli allenamenti per questa caldissima sessione di appuntamenti estivi per la quale la Quero-Chiloiro riserva ancora grandi sorprese. (Foto ufficio stampa Quero-Chiloiro).