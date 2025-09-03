Boxe nella Città del Mito

Una stretta collaborazione quella tra la Quero-Chiloiro di Taranto e la Pugilistica Castellano di Mottola, centrata sull’amicizia tra il coach tarantino Cataldo Quero e il pugile professionista mottolese Francesco Castellano.

Dopo il successo registrato anche quest’anno con il galà di “Boxe sotto le stelle” a Castellaneta Marina lo scorso 28 luglio, daranno vita il prossimo 6 settembre al secondo appuntamento nella “Città del mito” di Castellaneta.

Il trofeo “Città del mito”, patrocinato dal Comune di Castellaneta si svolgerà in piazza De Gasperi (primo gong ore 20.00) sarà incentrato sulle sfide regionali tra gli atleti della Quero-Chiloiro e della Pugilistica Castellano che si confronteranno con i pugili della Pegasus gym Matera, della Alex Boxe Tricase, della Evergreen San Donaci e della Boxe Terra d’Otranto Matino.

Una bella occasione per i pugili tarantini, rientrati negli allenamenti dopo la breve pausa del mese di agosto, e per i boxeur della Pugilistica Castellano Mottola, dei quali alcuni provenienti proprio dal comune castellanetano e che quindi potranno così esibirsi sul ring di casa.

Per la Quero-Chiloiro si tratta dell’ultima organizzazione della stagione estiva, dopo quelle allestite dal mese di giugno nelle tante tappe pugliesi, frutto della fitta rete di collaborazioni con le società locali e del rapporto di fiducia con le realtà sportive di Gioia del colle, Mottola, Tricase, Castellaneta marina e Torre Canne. Il Trofeo “Città di Taranto”, attesissimo quest’anno in occasione del cinquantesimo anniversario dalla conquista del titolo italiano professionisti avvenuta nel 1975 con il maestro benemerito Vincenzo Quero, “per necessità logistiche non è stato più organizzato dalla società tarantina nel mese di agosto, ma si sposterà in una speciale winter edition che avverrà il prossimo dicembre con uno strepitoso programma di boxe professionistica” si legge nella nota della società.